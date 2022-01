Jaf în stil 'pandemic' într-o cafenea din Suceava: Un bărbat cu mască chirurgicală a amenințat vânzătoarea și a furat 1.900 de lei Un jaf a avut loc luni seara intr-o cafenea din localitatea Iaslovaț, județul Suceava. Un barbat cu o masca chirurgicala pe fața și cu gluga a amenințat vanzatoarea și a furat aproximativ 1.900 de lei. Potrivit IPJ Suceava, jaful a fost sesizat de o vanzatoare de la un local din comuna Iaslovaț. Aceasta a spus ca un barbat care purta masca chirurgicala și gluga pe cap a amenințat-o și i-a cerut banii din casa. Conform polițiștilor, autorul ar fi folosit o bricheta sub forma de pistol. Acțiunea ar fi durat foarte puțin, iar barbatul a disparut cu 1.900 de lei. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu o masca chiurgicala pe fața și cu gluga pe cap a amenințat o vanzatoare și a furat aproximativ 1.900 de lei dintr-o cafenea din localitatea Iaslovaț, județul Suceava. Dupa cateva ore, polițiștii au reușit sa-l identifice și sa-l rețina pe autorul jafului, informeaza Monitorul de Suceava…

- Un barbat a patruns cu o gluga trasa pe cap, masca de protecție și cu un obiect asemanator unui pistol. Hoțul a amenințat-o pe vanzatoare, dupa care a luat banii și a fugit. In imagini se vede cum angajata s-a retras și a lasat casa de marcat deschisa dupa ce a fost amenințata. Individul a luat aproape…

- Politistii il cauta pe individul care a jefuit o cafenea din Suceava. El a amenintat-o pe vanzatoare cu un pistol si a furat toți banii din casa de marcat, scrie Digi24 . Un jaf a avut loc luni seara intr-o cafenea din localitatea Iaslovaț, județul Suceava. Un barbat cu o masca chiurgicala pe fața și…

- Un tanar din Suceava a intrat, seara trecuta, intr-o cafenea din Suceava, a amenințat-o pe barmanița cu pistolul și a fugit cu toți banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 20:30, la Suceava. Speriata, barmanița face cativa pasi inapoi, in timp ce agresorul goleste…

- Un barbat din localitatea Vicovu de Sus a fost retinut si introdus in arestul IPJ Suceava dupa ce a amenintat un activist de mediu. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, politistii au retinut, joi noaptea, un tanar in varsta de 28 de ani care a adus amenintari activistului…

- In noaptea de 29 spre 30 decembrie, trei barbați au furat vaci de la o ferma din comuna Livezile. Le-au dus rapid la un abator in județul vecin. Polițiștii i-au gasit in ultima zi din an. Trei barbați din Bistrița și Livezile au vrut sa se-mbogațeasca rapid, ca sa intre cu buzunarele pline in noul an.…

- In urma unor percheziții facute de polițiști in județele Satu Mare, Salaj, Suceava și Dolj, intr-un dosar ce vizeaza savarșirea infracțiunii de contrabanda in forma asimilata aceștia au confiscat peste un milion de țigari, transmite Poliția Romana intr-un comunicat. „La data de 22 decembrie 2021, polițiștii…

- Un padurar din județul Suceava a fost batut cu parul, dupa ce a surprins un grup care strangea lemn de fag cu caruțele, transmite Realitatea Plus. Hoții au disparut din padure imediat dupa conflict. Polițiștii au pornit pe urmele lor și au inceput audierile.Padurarul a povestit ca este vorba de 16 persoane…