JAF în sectorul criptomonedelor: au fondat platforma Africrypt, apoi au fugit cu 3,6 miliarde de dolari? Cutremur in sectorul criptomonedelor: fratii care au fondat platforma de criptomonede Africrypt din Africa de Sud sunt de negasit dupa disparitia, in aprilie, a 3,6 miliarde de dolari, au declarat vineri avocatii investitorilor pagubiti. Prin intermediul avocatului lor, fratii au negat categoric aceasta varianta. Totusi, daca aceste informatii vor fi confirmate, pierderile ar fi printre […] The post JAF in sectorul criptomonedelor: au fondat platforma Africrypt, apoi au fugit cu 3,6 miliarde de dolari? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

