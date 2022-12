Un camion de 50.000 de euro a fost confiscat in Neamt. Masura a fost luata zilele trecute in urma unei actiuni a politistilor, care a avut ca scop combaterea delictelor din domeniul silvic. Zona strajuita de masivul Ceahlau, una in care sunt mari suprafete impadurite, este propice afacerilor, fie ca se rezuma la exploatari brute […] Articolul Jaf in padurile Moldovei. Camion incarcat cu lemn, confiscat in Neamt. Ce se intampla cu cheresteaua apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .