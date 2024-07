Stiri pe aceeasi tema

- O disputa legata de un șeslong de plaja la o stațiune balneara renumita din Varcaturo, Napoli, a degenerat intr-o incaierare in toata regula, șocand turiștii și devenind rapid virala pe rețelele sociale. Altercația, care a avut loc in plina zi, a fost filmata de mai mulți martori și distribuita pe internet.…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…

- Un șofer din Utah a ramas blocat pe munte dupa ce Google Maps i-a sugerat sa mearga pe un drum mai scurt. In cele din urma, acesta a fost salvat de autoritați. Șoferul, un tanar de 23 de ani, le-a spus autoritaților ca a ramas blocat intr-o Toyota Tercel pe partea de vest a Strawberry […] The post…

- Poliția face ancheta pentru crima dupa ce cadavrul unei femei a fost descoperit intr-un geamantan aflat intr-o remorca din Oradea. O alta persoana a fost descoperita in stare grava acolo, informeaza Bihoreanul. Este alerta la Oradea dupa ce cadavrul unei femei a fost gasit intr-o remorca, in parcarea…

- Un politician PNL din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont. Tanarul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs pe pe DN 79A, in zona localitații Gurahont, județul Arad.…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2024. ”Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata…

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de…