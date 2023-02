Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 43 de ani din județul Caraș-Severin a fost inșelata prin metoda „soldatul american” de un necunoscut, care a susținut online ca este comandant de nava și care a convins-o sa ii trimita aproximativ 20.000 de dolari. Aceasta a depus plangere penala la IPJ Caraș-Severin pentru savarșirea infracțiunii…

- Acțiune de amploare, in weekend, in zona Lugojului. Polițiștii din oraș și de la trei secții rurale au desfașurat controale in trafic, dar și pe linie de paza și ordine publica. Oamenii legii au amplasat 46 de filtre și au rupt amenzi de aproape 150.000 de lei in numai cateva ore.

- Mai multe persoane dintr-un cartier din Constanta au iesit din case, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui cutremur. Actiunea lor a provocat panica in zona, unul dintre locatari sunand si la 112. Oamenii s-au anuntat intre ei ca urmeaza un cutremur, pentru ca asa s-ar fi spus la televiziuni.…

- Banii, telefoanele, cardurile sau orice alt obiect personal ati avea va sunt in pericol daca o persoana nenunoscuta va imbratiseaza pretinzand ca v-ar fi confundat. Politistii clujeni fac mai multe recomandari populatiei cum pot preveni sa devina victime ale hotilor de buzunare.

- Un barbat din judetul Arges, tras pe dreapta de catre un echipaj al Politiei Autostrazi pe motiv ca a condus agresiv, dand flash-uri si fara a pastra distanta de siguranta, a ramas fara permis de conducere pentru 60 de zile si a primit doua amenzi in valoare totala de peste 9.600 de lei dupa ce a…

- Oamenii legii din Ungheni sunt in cautarea a doi barbați care ar fi estorcat 6 500 lei de la o batranica din Mircești, relateaza News.ungheni.org . Femeia in varsta de 82 de ani, iar totul s-a intamplat joi, 19 ianuarie 2023, in jurul orelor 14:30. Polițiștii susțin ca cei doi barbați au varsta curpinsa…

- Din pacate, metoda de inșelaciune denumita „accidentul” nu a disparut. Dimpotriva, ea pare sa faca in continuare victime, dupa ce oamenii speriați – pe care-i apeleaza diverse persoane puse pe facut bani fara sa mearga la munca – tind sa-i creada fara sa verifice situația. Și așa victimele acestei metode…

- Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…