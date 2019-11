Stiri pe aceeasi tema

- Jaf ca in filme in care au fost implicați trei romani a avut loc la o casa celebra de bijuterii din Londra (Anglia). Conform Ziarul de Iași, cei trei romani, dintre care doi sunt directori ai unor firme, sunt principalii suspecți ai jafului petrecut in noaptea din 23 spre 24 martie 2019 la bijuteria…

- Totul s-a intamplat in luna martie a acestui an cand presa britanica relata despre o spargere la o casa de bijuterii, de unde hoții au reușit sa fuga cu aur și diamante in valoare de 300.000 de lire sterline.

- Ancheta de pomina este in plina desfasurare la Londra, insa toate indiciile de pana acum duc la concluzia ca jaful a fost comis de trei cetateni romani, toti din regiunea noastra. Doi dintre ei, ambii din Barlad, au fost arestati la Curtea de Apel Iasi in ultimele saptamani si au fost deja trimisi in…

- ■ una din actiunile din cadrul unui proiect Erasmus, al Colegiului National Garabet Ibraileanu Iasi, s-a derulat la Piatra Neamt si Bicaz ■ liceenii au fost incintati de locurile vizitate in Neamt Doua localitati urbane din judetul Neamt au fost vizitate de un grup de elevi si profesori din Iasi, Turcia…

- ”A avut loc un accident rutier groaznic. M-a intristat foarte mult. Ce pot sa spun? Condoleanțe. Imi pare foarte rau. Ce sa ințelegem de aici? Sa ințelegem ca lipsa de infrastructura ucide, precum și corupția ucide. Aceasta nepasare criminala a pesediștilor costa vieți. Costa vieți de romani. Deci…

- Un avion al companiei WizzAir plecase din Londra spre București, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze forțat pe aeroportul fin Frankfurt. Se pare ca s-a luat aceasta decizie din cauza a doi pasageri...

- Intr-un articolul publicat pe prima pagina a ziarului britanic Sunday Telegraph, Barnier scrie ca asa numita plasa de siguranta trebuie pastrata pentru a proteja integritatea pietei unice a UE, asigurand in acelasi timp o granita deschisa Irlandei, informeaaza agerpres.ro."Nu sunt optimist…

- Marea Britanie aloca 3 mil. lire sterline pentru a-și proteja cetațenii din UE, dupa Brexit. Cine va primi banii Guvernul britanic a anuntat ca va aloca 3 milioane de lire sterline (3,3 milioane de euro) pentru programe de asistenta pentru cei peste un milion de britanici care traiesc in tari ale UE,…