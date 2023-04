Stiri pe aceeasi tema

- Trei indivizi inarmati au jefuit sambata in plina zi un magazin de bijuterii de lux la Paris, in Piata Vendome, de unde au sustras bunuri in valoare de milioane de euro, relateaza agentia EFE.

- O incarcatura de aur si alte obiecte in valoare de 20 de milioane de dolari a fost furata de pe Aeroportul din Toronto. Incarcatura a fost descarcata și depozitata conform procedurii, apoi a disparut.

- Carabinierii au reușit sa prinda doi romani și un moldovean, la aproape un an de la un jaf șocant din Italia, in care un barbat norocos care caștigase cinci milioane de euro la loterie a fost sechestrat alaturi de iubita sa in vila de lux din apropierea orașului Torino. Hoții, inarmați și periculoși,…

- Totul s-a intamplat in primavara anului trecut, cand cei patru au intrat in casa italianului in varsta de 34 de ani și l-au inchis intr-un dulap pe acesta și pe soția sa.Agresorii ar fi acționat la pont dupa ce au aflat ca barbatul caștigase la loterie 5 milioane de euro.Hoții au furat din casa acestuia…

- Hoții au dat o lovitura de proporții in casa unui barbat de 71 de ani, din Milano: i-au furat colecția de ceasuri in valoare de 1,5 milioane de euro și 95.000 de euro, cat timp acesta a fost la restaurant.

- Un jaf planificat minuțios asupra unui transport de bani care trebuia sa ajunga la banca centrala a Germaniei nedumereste inca politia germana, la patru zile de la incident. Banda inarmata care a organizat lovitura a plecat cu cateva milioane de euro, in timp ce polițiștii se intreaba in continuare…

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure de pamant cu magnitudinea 7,7, respectiv 7,6, care au lovit luni regiunea de frontiera turco-siriana, potrivit estimarilor Guvernului de la Ankara, informeaza DPA. "Acest cutremur i-a afectat in mod direct pe 13,5 milioane…