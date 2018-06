Jaf de bijuterii într-un centru comercial din Italia Hotii au atac centrul comercial si s-au indreptat catre magazinele de bijuterii din complexul. Pentru furtul de bijuterii, hotii au folosit atat arme de foc, cat si topoare si ciocane cu ajutorul carora au spart vitrinele in care erau expuse bijuteriile Dupa furt, cei patru hotii au fugit cu "prada". A fost sesizata politia care a intervenit pentru prinderea infractorilor. Doi dintre acestia au reusit sa fuga, iar ceilalti doi au fost arestati.





