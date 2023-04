Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul jocului Fortnite, Epic Games, trebuie sa plateasca o amenda de 245 de milioane de dolari pentru ca a pacalit gamerii sa plateasca microtranzactii si cand nu doreau sa faca acest lucru, transmite News.ro. Federal Trade Commission, autoritatea americana pentru piete si concurenta, a finalizat…

- Doi cetateni romani au fost arestati in SUA si acuzati de spalare a 1,4 milioane de dolari din venituri din furturi de bijuterii si frauda Covid. Mai multe vehicule de lux, monede de aur si numerar au fost confiscate in Romania. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA in Romania, Eduard Ghiocel si…

- Peste 130 de deputati au semnat o petitie in favoarea crearii unui impozit asupra averii celor foarte bogati la scara internationala, pentru a participa "la tranzitia ecologica si sociala", relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Jaf de proporții, eșuat pe aeroportul internațional din capitala Chile. Zece barbați inarmați au incercat sa fure peste 32 de milioane de dolari dintr-un avion, insa au fost opriți de agenții de securitate, intr-un schimb intens de focuri.

- Statele Unite au anuntat marti ca vor oferi asistenta umanitara in valoare de 26 de milioane de dolari refugiatilor rohingya din Bangladesh si din regiune, transmite AFP, citat Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fostul pugilist Mike Tyson este acuzat ca a violat o femeie intr-o limuzina, in anii 1990, dupa ce a cunoscut-o intr-un club de noapte din Albany, relateaza Times Union of Albany, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consiliul de administratie al Fondului Monetar International (FMI) a aprobat suma de 105 milioane de dolari pentru a ajuta Haiti sa faca fata unei insecuritati alimentare severe, a anuntat luni institutia, in conditiile in care tara din Caraibe se confrunta cu penurii generalizate pe fondul unei…

- Beyonce, 35 de milioane de dolari pentru concertul din Dubai In weekend s-a deschis cel mai nou și mai exclusivist hotel din Dubai. Este vorba despre Atlantis Royal Dubai, iar Beyonce a fost invitata sa cante la evenimentul de deschidere. La acest hotel, oaspeții ajung sa plateasca pana la 285.000 de…