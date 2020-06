JAF cu scene de GROAZĂ! Deschiderea sălilor de jocuri de noroc face primele victime! Deschiderea salilor de jocuri de noroc face primele victime. Un barbat a recurs la scene de o cruzime ieșita din comun pentru a face rost de bani nemunciți. Un jaf a avut loc, luni, la o sala de jocuri din centrul municipiului Constanta, dupa ce un barbat a strans-o de gat pe casiera si a furat banii din casa de marcat. Starea de sanatate a femeii este buna, ea refuzand transportul la spital, conform News.ro. Potrivit anchetatorilor, Sectia 3 Politie a fost sesizata de o femeie in varsta de 22 de ani cu privire la faptul ca, luni, in jurul orei 12.30, in timp ce se afla in sala de jocuri Magnum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anchetatorilor, Sectia 3 Politie a fost sesizata de o femeie in varsta de 22 de ani cu privire la faptul ca, luni, in jurul orei 12.30, in timp ce se afla in sala de jocuri Magnum de pe bulevardul Tomis din Constanta, unde este angajata in functia de casier, a fost acostata de un barbat…

- Un jaf a avut loc, luni, la o sala de jocuri din centrul municipiului Constanta, dupa ce un barbat a strans-o de gat pe casiera si a furat banii din casa de marcat. Starea de sanatate a femeii este buna, ea refuzand transportul la spital. Potrivit anchetatorilor, Sectia 3 Politie a fost sesizata…

- Un jaf a avut loc, luni, la o sala de jocuri din centrul municipiului Constanta, dupa ce un barbat a strans-o de gat pe casiera si a furat banii din casa de marcat. Starea de sanatate a femeii este buna, ea refuzand transportul la spital.

- Deschiderea salilor de jocuri de noroc face primele victime. Un barbat a recurs la scene de o cruzime ieșita din comun pentru a face rost de bani nemunciți.Un jaf a avut loc, luni, la o sala de jocuri din centrul municipiului Constanta, dupa ce un barbat a strans-o de gat pe casiera si a furat…

- Starea de alerta va fi prelungita incepand cu 17 iunie, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern de marți, in care urmeaza sa fie aprobata Hotararea privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. O noutate este ca va fi permisa oficierea slujbelor in interiorul bisericilor,…

- Starea de alerta va fi prelungita incepand cu 17 iunie, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern de marți, in care urmeaza sa fie aprobata Hotararea privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. O noutate este ca va fi permisa oficierea slujbelor in interiorul bisericilor,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din „manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta.

- IPS Teodosie a ținut o slujba la Constanța, in aer liber, in prima zi in care Romania a ieșit de sub starea de urgența, iar bisericile iși pot realua activitatea. Astfel, in timpul slujbei, o femeia a inceput sa faca cercuri in jurul credincioșilor, dar și in jurul preoților. Slujba a continuat ca și…