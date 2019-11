Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Grunes Gewande din orasul german Dresda (est), supranumit ''Muzeul comorilor'', a fost jefuit luni dimineata, conform unui purtator de cuvant al politiei citat de AFP. Valoarea obiectelor furate nu a fost precizata in aceasta etapa a anchetei. Media germane relateaza ca ar fi…

- Cantareata Iggy Azalea si partenerul acesteia, rapperul Playboi Carti, au declarat ca le-au fost furate bijuterii in valoare de 366.000 de dolari din resedinta lor din Atlanta, potrivit unui raport al politiei preluat vineri de Reuters. Iggy (in varsta de 29 de ani), pe numele real Amethyst…

- Trei romani au fost extradati in Marea Britanie, unde sunt cercetati de autoritati pentru un jaf de la o casa de bijuterii londoneza. Cei trei ar fi sapat un tunel intre un apartament si magazinul din capitala britanica. Jaful a avut loc in luna martie, iar paguba se ridica la 300.000 de lire.

- Oficialii din orasul german Dresda au confiscat 36 de papagali de la un dezvoltator imobiliar si intentioneaza sa scoata la licitatie valoroasele pasari cat mai curand posibil, a informat vineri parchetul, citat de DPA. Pasarile, dintre care 28 papagali cacadu, cu o valoare totala estimata…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei, incepe o caravana in Europa pentru a se intalni cu romanii din diaspora. El va merge in perioada 30 septembrie – 5 octombrie in orase din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Republica Moldova pentru a se intalni cu comunitatile…

- "Descentralizarea sistemelor energetice se va produce inevitabil si va schimba complet comportamentul tuturor actorilor din piata, fie consumator sau prosumator - deja un nou termen care s-a implementat si la noi, fie ca vorbim despre distribuitor, transportator sau furnizori. Ei vor fi fortati sa…

- Samuel Sabatino, in varsta de 82 de ani, a fost arestat zilele trecute in New York, fiind acuzat ca a comis mai multe jafuri in urma carora a furat bijuterii și bunuri in valoare de 400.000 de dolari din apartamente de lux. In ultimii cinci ani el a comis cel puțin 10 jafuri in urma carora a furat bunuri…