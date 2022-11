Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 noiembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați despre faptul ca, in jurul orei 05.40, persoane necunoscute, avand cagule pe cap, au patruns intr-un cazinou situat pe Bulevardul Republicii, iar prin folosirea violenței asupra unei angajate, au sustras o suma de bani. In urma deplasarii la…

- Persoane neidentificate au jefuit, in noaptea de vineri spre sambata, un cazino din municipiul Baia Mare. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:40, cand atacatorii, care purtau cagule, au intrat in sala de jocuri de noroc si, amenintand-o pe angajata, au sustras o suma mica de bani, dupa care au…

- Persoane inarmate necunoscute au furat saci ce conțineau 4 milioane de dolari pe Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova, relateaza TASS. „Pe aeroportul Domodedovo, persoane neidentificate inarmate cu mitraliere s-au deplasat pana la una dintre ieșiri, unde au sustras saci care conțineau numerar…

- ANAF publica pe portalul propriu prima lista a contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante, aferenta trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un numar de 571.300 de contribuabili persoane juridice. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) publica pe portalul propriu…

- Interlopul iesean Adrian Corduneanu, sotia acestuia si alte 13 persoane au fost retinute dupa ce au fost audiate de procurorii DIICOT in dosarul imprumuturilor cu dobanzi de pana la 400 la suta. Potrivit Poliției Romane, in urma celor 42 de perchezitii facute luni, 35 de persoane au fost duse la audieri.…

- Acțiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața. Sunt emise 300 de mandate de percheziții, in urma carora 400 de persoane vor fi duse la audieri. Au loc, simultan, peste 50 de operațiuni ce vizeaza grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatica, printre…

- Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare in dosarul uciderii adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. El trebuie sa plateasca și familiilor celor doua victime daune morale de 700.000 euro. Dosarul Caracal a fost trimis in judecata de DIICOT in urma cu trei ani. Decizia Tribunalului…

- Patru persoane, printre care și un copil de un an, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marți, in urma exploziei produsa la centrala unui apartament din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 03:40, iar pentru misiune au fost mobilizate doua autospeciale, un echipaj de terapie intensiva…