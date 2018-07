Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin de electronice și electrocasnice din Alba Iulia a fost pradat in numai doua minute. Patru hoți cu cagule pe fața au spart vitrina și au luat toate obiectele de valoare, telefoane, laptopuri, alte obiecte mici și s-au facut nevazuți. Un magazin de electronice și electrocasnice din Alba Iulia…

- O spargere a avut loc, in miez de noapte, la magazinul Altex situat pe Calea Moților din Alba Iulia, hoții furand mai multe produse electronice, intre care laptopuri și telefoane, posibil și aparate de fotografiat, in valoare de 30.000 de euro. Se pare ca ar fi vorba de patru hoți și complici ai acestora.…

- O spargere a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, la magazinul Altex din Alba Iulia, hoții furand mai multe obiecte, intre care laptopuri și telefoane, in valoare de 30.000 de euro. Se pare ca ar fi vorba de patru hoți și complici la infracțiunile comise. Unul ar fi stat de ”șase”, iar alți […]

- Jaf ca-n filmele americane la Alba Iulia. Magazinul de electronice și electrocasnice Altex din Alba Iulia a fost spart in miez de noapte. Hoții, patru la numar, au luat tot ce au prins la mana – telefoane, laptopuri și, in doar doua minute, s-au facut nevazuți intr-un BMW, potrivit unor surse. Spargerea…

- Carmen de la Salciua a facut accident. Problemele se tin scai de artista. Dupa ce a divortat de Culita Sterp, iata ca o noua problema i-a dat batai de cap. Carmen de la Salciua a facut accident joi, in jurul pranzului, in Alba Iulia.

- Un chioșc cu produse alimentare din Alba Iulia a fost ”spart” in noaptea de marți spre miercuri. Hoții au intrat pe o fereastra, dupa ce au forțat un geam, și au furat mai multe pachete de țigari. Echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba se afla la fața locului, iau amprente și…

- Un jaf ca in filme a fost filmat de camerele de supraveghere in centrul Bucurestiului. Trei barbati au escaladat un bloc, pana la etajul al cincilea, de unde au furat un seif plin cu bani si acte ale unei firme de catering. Hotii au fost prinsi dar anchetatorii nu au reusit inca sa recupereze si banii.

- O benzinarie de pe strada Caransebeșului, din Lugoj, a fost jefuita. Hoții au patruns printr-o ușa lasata descuitata de unul dintre angajați și au furat, din casa de bani, 157.000 de lei. Polițiștii au reușit insa, in mai puțin de 24 de ore, sa-i rețina pe cei trei indivizi care au dat spargerea,…