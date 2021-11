Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au atacat joi, la pranz, atelierul unui bijutier din Milano, au sechestrat angajații timp de aproape doua ore, amenințandu-i cu arma și au luat bijuterii in valoare de aproximativ un milion de euro. Potrivit rapoartelor poliției, citate de Il Mesagero , la 8 dimineața cei cinci au intrat…

- Circ in toata regula provocat de un barbat beat, in Calea Buziașului din Timișoara. A forțat ușa de la intrarea intr-un magazin și i-a amenințat pe angajații care faceau inventarul. Scandalagiul voia țigari și alcool, iar in momentul in care au aparut polițiștii și jandarmii a inceput sa ii injure și…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au retinut doi barbati, autorii unui jaf savarsit in urma cu doua saptamani si jumatate, intr-un magazin de bijuterii din Pitesti. Oamenii legii au descoperit ca cei doi mai dadusera o spargere, intr-o sala de jocuri de noroc.

- ”Sunt bani, cu siguranta fondul de salarii este asigurat. La Posta Romana se discuta despre o reorganizare, o reforma institutionala care va fi pusa in practica de conducerea executiva. Fondul de salarii este asigurat, postasii isi vor primi salariile”, a declarat ministrul, luni, la finalul sedintei…

- Bijuterii in valoare de 10 milioane de euro, furate dintr-un magazin din Paris. Infractori inarmati au furat, marti, bijuterii in valoare de 10 milioane de euro (11,84 milioane de dolari) dintr-un magazin Bulgari situat in opulenta Place Vendome din Paris, a anuntat politia din capitala Frantei. {{543190}}Trei…

- Infractori inarmati au furat marti bijuterii in valoare de 10 milioane de euro (11,84 milioane de dolari) dintr-un magazin Bulgari situat in opulenta Place Vendome din Paris, a anuntat politia din capitala Frantei, informeaza Reuters.

- Scenariu de film de groaza in Buzau! O adolescenta de doar 14 ani și-a inceput ziua normal, iar la un moment dat a vrut sa mearga la magazin. Din nefericire, copila nu a mai ajuns la destinație, deoarece a fost bagata cu forța intr-o mașina și a fost rapita. Iata cum s-a intamplat totul, unde este și…