Jaf ca-n filme în trafic: Pradă de 3 milioane de euro O banda inarmata a oprit si jefuit un microbuz de transport valori in sudul Italiei, reusind sa fure 3 milioane de euro, conform autoritatilor italiene. Jaful s-a derulat extrem de rapid pe un drum aglomerat din apropierea orasului Brindisi, in cursul orelor de varf pentru trafic, in dimineata de joi. Membrii bandei au deschis focul pentru a-l obliga pe soferul microbuzului sa traga pe dreapta. De asemenea, ei au dat foc mai multor automobile pentru a impiedica un raspuns rapid al politiei. Un nor urias de fum negru a ramas in zona jafului timp de ore. Toti membrii bandei – conform politiei intre… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

