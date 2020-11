Stiri pe aceeasi tema

- O printesa saudita care nu mai pusese piciorul in vastul ei apartament parizian de la jumatatea lunii august l-a gasit la intoarcere, joi, golit de gentile, ceasurile, bijuteriile si blanurile sale de lux. Valoarea totala a prejudiciului: cel putin 600.000 de euro, informeaza AFP, scrie agerpres.Patrunderea…

- Decaderea SUA genereaza vremuri complicate in regiune CAZUL REPUBLICA MOLDOVA. Pandemia și mișcarile violente de pe strazile americane, la pachet cu alegerile și controversele uriașe generate in SUA, au developat public precaritatea organizarii interne in cea mai puternica țara a lumii. Crimele și defilarile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar intruni in statele europene circa 45- din voturi, arata studiul respectiv. Potrivit sondajului realizat de Fundatia Bertelsmann, circa 38- din cetatenii UE nu ar vota pentru niciunul din cei doi candidati americani, daca ar avea acest drept. Rezultatele…

- Cei care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid, susține liderul de la Casa Alba... The post Trump, nemulțumit de cum se raporteaza morții de Covid in SUA: “In acest fel, spitalele si doctorii iau mai multi bani” appeared first on Renasterea banateana .

- Circa 40 de persoane au luat cuvântul la dezbaterea publica cu tema „Masterplan Sopor – 250 ha. Cum va arata noul cartier al Clujului?”, desfașurata online joi, 15 octombrie, de la ora 17, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civica (CIIC)…

- Avand in spate un poster cu Joe Biden, directorul pentru politici si comunicare al Amazon.com, Jay Carney, nu a facut un secret din lunga sa istorie cu candidatul prezidential democrat, atunci cand a participat, virtual, la o masa rotunda in timpul conventiei Partidului Democrat, din luna august. Carney…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat în fata lui Donald Trump în intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP și preluat de Agerpres.…