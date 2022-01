Jaf armat la o cafenea din Suceava. Un individ a amenințat cu pistolul și a furat 2.000 de lei Un tanar din Suceava a intrat, seara trecuta, intr-o cafenea din Suceava, a amenințat-o pe barmanița cu pistolul și a fugit cu toți banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 20:30, la Suceava. Speriata, barmanița face cativa pasi inapoi, in timp ce agresorul goleste casa de marcat, in care se aflau aproximativ doua mii de lei. Hotul iese apoi grabit din cafenea si se face nevazut. Anchetatorii cred ca, cel mai probabil, obiectul folosit pentru comiterea jafului nu ar fi o arma reala, ci o bricheta tip pistol. In zona au fost instituite mai multe filtre, iar politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Politistii il cauta pe individul care a jefuit o cafenea din Suceava. El a amenintat-o pe vanzatoare cu un pistol si a furat toți banii din casa de marcat, scrie Digi24 . Un jaf a avut loc luni seara intr-o cafenea din localitatea Iaslovaț, județul Suceava. Un barbat cu o masca chiurgicala pe fața și…

