Stiri pe aceeasi tema

- Jaf armat la o banca din Baia Mare, in doar patru minute. Doi barbați mascați și inarmați au patruns intr-o banca din Baia Mare de unde au furat 100.000 de lei (un miliard de lei vechi). Zona a fost impanzita de polițiști care ii cauta pe faptași. Cei doi indivizi au dat buzna intr-o sucursala a Bancii…

- Polițiștii baimareni sunt în alerta maxima dupa ce un jaf armat a avut loc la o banca din oraș. Doi suspecti au patruns în unitatea bancara si, sub amenintarea armelor, i-au amenințat pe angajații bancii, cerându-le bani.

- Doua persoane au sustras miercuri, de la o sucursala din Baia Mare a Bancii Transilvania, o suma de bani, amenintand pe unul dintre angajati. "La 11,40 am fost sesizati prin 112 ca la o unitate...

- Incidentul a avut loc pe strada Victoriei din centrul orașului iar la fața locului se afla polițiști. Se pare ca doua persoane a patruns in banca avand asupra sa o arma și a cerut bani angajaților. Poliția fost sesizata la 112 și s-au deplasat la fața locului. In momentul de fața se fac cercetari…

- Politia a fost sesizata despre un de jaf petrecut la o sucursala a Bancii Transilvania din Baia Mare in jurul orei 12.00, miercuri, 23 mai. Oamenii legii s-au deplasat la fata locului si-i cauta pe talhari.

- Dupa ce, in spatiul public, au aparut o serie de informatii contradictorii cu privire la ancheta care se deruleaza in cazul fetitei violate si ucise, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Maramures a facut o serie de precizari.

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pun in aplicare, marti dimineata, 13 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Dambovita si Teleorman, intr-un dosar privind…