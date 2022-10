Stiri pe aceeasi tema

- Ce a facut Coolio in urma cu zece ani in Romania. In anul 2012, celebrul rapper american a avut concerte la Mamaia și la București. Potrivit contractului, el a avut la dispoziție bauturi alcoolice, sucuri, apa minerala și un borcan de miere. Modul in care cantaretul a incalcat legea. Gestul facut la…

- Revolut, aplicația financiara care are peste 2 milioane de utilizatori in Romania a fost recent ținta unui atac cibernetic. Informația a fost confirmata pentru „Adevarul” de reprezentanții fintech-ului.

- „Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie. Continuam proiectele deja incepute pentru asigurarea independentei energetice a Romaniei, precum extractia de gaze naturale din Marea Neagra,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. „Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie”, a adaugat seful Executivului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Compania de proiect Hoopeks Internatio­nal a obtinut la finalul lunii trecute avizul teh­nic pentru racordarea la retea a unui proiect eolian de 629 MW in Galati, arata datele pu­blice ale Transelectrica, operatorul sistemu­lui national de transport al energiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gheorghe Gheorghiu știe sa se bucure din plin de viața, iar bineințeles ca nu le poate spune „nu” prietenilor, mai ales atunci cand vine vorba de o ieșire in oraș. Cantarețul pune muzica și distracția pe primul loc. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe…

- Rareș Borlea, sau Raoul pe numele de scena, va petrece cam toata vara pe litoral, unde canta atat singur, la un restaurant, cat și impreuna cu Mirabela Dauer, la teatrele de vara. Deși incearca sa zambeasca și se prezinta la spectacole ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat, artistul trece și acum prin…

- Cantitatea de deseuri generate in Romania este de 22 de milioane de tone pe an, mai mare decat productia de grau a tarii, a afirmat, miercuri, Constantin Damov, presedintele Coalitiei pentru Economia Circulara. „Tot ceea ce aruncam astazi reprezinta niste resurse colosale. Nu stiu daca multa lume a…