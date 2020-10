Stiri pe aceeasi tema

- Jador are, cu adevarat, o viața complicata. Cu toate ca a avut relații cu diferite domnișoare, acesta a declarat in nenumarate randuri ca unica fata pe care a iubit-o cu adevarat a fost Georgiana. Cei doi au fost impreuna vreme de șase ani de zile, dar fanii banuiesc ca cei doi nu s-au desparțit niciodata.…

- Jador a reușit sa urce rapid in topul celor mai apreciați cantareți de la noi, dar odata cu succesul caștigat, acesta are parte și de oamenii care nu-i vor neaparat binele. Artistul și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-am spus despre problemele din ultima perioada!

- Deși are o viața la care mulți viseaza, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor ca trece prin clipe grele. Frumoasa prezentatoare li s-a confesat public acestora, povestindu-le despre perioada dificila pe care o strabate acum, intr-un mesaj emoționant.

- Jador și Ioana Filimon, aveți ceva sa le spuneți fanilor? Cantarețul și frumoasa șatena și-au imparțit sarutari și tandrețuri in vazul tuturor. Luați prin surprindere, admiratorii s-au intrebat daca nu cumva formeaza un cuplu. Iata cateva imagini de senzație cu cei doi!

- Perioada carantinei pentru Jador nu a fost deloc dificila. Cantarețul s-a deschis in fața prietenilor și le-a spus ca in perioada pandemiei a petrecut alaturi de o domnișoara. Ce i-a facut tanara artistului, inainte sa filmeze un videoclip!

- Jador a pațit-o... chiar in dormitor! Cantarețul a fost filmat de o tanara, chiar in timp ce erau in mijlocul unei partide de amor! Artistul nu se aștepta nicio clipa la gestul fetei, astfel ca a fost șocat dupa ce a vazut inregistrarea!

- Jador face furori oriunde merge. Este talentat, are succes și este extrem de charismatic. Cantarețul este conștient ca aspectul fizic conteaza enorm in cariera sa, iar pentru asta face eforturi mari ca sa se mențina mereu la nivelul așteptarilor.

- Acum s-a aflat ce s-a intamplat intre Jador și Mario Fresh. Cantarețul de manele nu a mai ajuns la petrecerea organizata de Mario Fresh cu ocazia zilei sale de naștere, pentru ca a avut un concert in afara țarii. Ce se intampla acum cu Jador și Mario Fresh. Mulți au ramas muți de uimire Mario […] The…