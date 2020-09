Stiri pe aceeasi tema

- Un nou videoclip cu batausele din Targu Jiu a aparut in spatiul public. Victima a fost palmuita minute in sir in fata unui bloc si lovita cu genunchiul in stomac. Agresoarele au invocat mai multe motive, cum ar fi ca isi apara varul sau nora sau ca nu stiu ce ar fi zis victima. Citeste si: Imagini…

- Vulpița, Viorel și Ana Ciulpan au filmat videoclip-ul piesei „Tuga”. Mereu pus pe șotii, soțul Veronicai s-a tatonat cu sosia Irinei Loghin chiar sub ochii tinerei din Blagești! Iata cateva imagini de senzație cu cei trei!

- Il vedeți mereu cu zambetul pe buze, dar nu mulți știu ca Jador a trecut de-a lungul vieții și prin momente grele. Framantat de ganduri, cantarețul avea un prieten special caruia i se confesa.

- Așa mama, așa fiica! Roxana Dobre și soacra lui Florin Salam s-au transformat in „reginele șofatului”! Iata cum au fost surprinse in public de catre paparazzi Spynews.ro! Imagini de senzație!

- Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre unul dintre cele mai discutate persoanaje din lumea mondena din ultima perioada. Jador s-a facut remarcat prin intermediul unei emisiuni, pentru ca mai apoi sa cucereasca toate topurile muzicale. Ce parere i-a lasat insa Adrianei Bahmuțeanu?

- Fiul Ozanei Barabancea este un romantic incurabil, astfel ca nu s-a sfiit sa-și imparta sarutari și atingeri tandre cu iubita in public. Iata ce declarație i-a facut Andrew tinerei care i-a furat inima!

- CANCAN a intrat in posesia singurelor imagini cu momentele violente in care au fost implicati Jador si Mario Fresh, in parcarea unui club de noapte din Constanta. In imagini se observa cum Mario Fresh incearca sa il indeparteze pe Jador, care parea extrem de agitat. Citeste si: Mario Fresh,…

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.