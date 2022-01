Stiri pe aceeasi tema

- Robert Lele este unul dintre cei mai indragiți artiști ai momentului, iar copilaria lui nu a fost deloc una ușoara. Cantarețul este fericit și implinit ca a putut sa depașeasca acea perioada grea și ca toata munca lui de pana acum nu a fost in zadar. El visa sa caștige bani pentru a-și putea ajuta mama…

- Marian Dragulescu nu doar ca vrea sa se casatoreasca cu Simona, iubita lui, dar cei doi iși doresc și copii impreuna. Sportivul a facut dezvaluiri la Antena Stars despre evenimentul mult visat.

- Alex Velea și Antonia formeaza un cuplu extraordinar, iar relația lor a evoluat foarte frumos. Artistul a facut pasul cel mare și a cerut-o pe frumoasa cantareața de soție. Cantarețul a vorbit despre nunta și despre cum va fi anul 2022 pentru el.

- In ediția cu numarul 13 de la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara, Jador a facut un gest neașteptat, care l-a panicat pe Nea Marin. Cantarețul a fugit cu un cal, pe care l-a parasit la scurt timp.

- Pozele incendiare cu Corina Caciuc și cantarețul Kamara au aruncat in aer showbiz-ul romanesc in urma cu cateva zile. Cantarețul, care a avut o relație de doar cateva nopți cu amanta lui Laurențiu Reghecampf, in urma cu mai mult timp, a facut primele declarații in acest scandal, noteaza click.ro. Cantarețul…

- Jador este unul dintre cei mai ravniți burlaci din lumea maneliștilor, insa artistul face destul de rar declarații despre viața lui amoroasa. Cantarețul a avut o relație cu Georgiana Elisei, insa acesta a menționat pe pagina sa personala de socializare ca au decis sa mearga pe drumuri diferite.

- Intamplari neașteptate au loc in serialul preferat al romanilor, „Las Fierbinți”. Giani și Gianina și-au pus nunta la cale, care intr-un final s-a anulat. Gianina și Giani au inceput cu stangul organizarea nunții. Au invitat tot satul, dat fara succes, iar planul lor, care parea foarte bine pus la punct,…

- Denisa Tanase s-a casatorit in urma cu mai bine de 4 luni, iar acum, in calitate de femeie casatorita, artista de la trupa Bambi a facut dezvaluiri inedite despre nunta pe care a organizat-o in secret. Astfel, vedeta a explicat, intr-un interviu pentru Antena Stars, care a fost, de fapt, motivul pentru…