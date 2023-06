Jador se retrage din muzică! Anunțul trist din această seară, este în spital Indragitul cantareț de manele, Jador se retrage din muzica. Anunțul a fost facut chiar de catre artist pe pagina sa de Instagram. Se pare ca artistul se confrunta cu grave probleme de sanatate. De ce se retrage Jador din muzica? Jador a postat mai multe poze care i-a ingrijorat pe fanii acestuia. Aflat pe patul […] The post Jador se retrage din muzica! Anunțul trist din aceasta seara, este in spital appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

