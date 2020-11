Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Cezara Dafinescu, 72 de ani, are o cariera impresionanta, intinsa pe parcursul a mai bine de 40 de ani. A jucat in numeroase filme de succes in Romania, dar si in foarte multe piese de teatru. Putina lume stie despre ea ca a cochetat si cu sportul in tinerete. A facut atletism, ba chiar […]…

- In cadrul declarației de presa de marți seara, președintele Klaus Iohannis a facut mai multe precizari cu privire la relația dintre Statele Unite ale Americii și SUA, dupa ce se vor afla rezultatele alegerilor prezindențiale.

- Dupa scandalul de ieri dintre USR si PNL, care s-au acuzat reciproc de blat cu PSD in privinta numirii lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ, „Adevarul” a obtinut pe surse mesajul pe care liderul deputatilor liberali l-a transmis joi catre alesii PNL cu privire la relatia cu USR.

- Carmen de la Salciua și Jador au lansat melodia toamnei, cu care au facut senzație, iar acum artista spune adevarul despre relația pe care o are cu celebrul sau coleg. In urma celor spuse de fosta lui Culița Sterp, Jador a ramas extrem de surprins.

- Cantarețul de manele care a devenit celebru in Romania dupa ce a participat in cadrul emisiunii concurs Puterea Dragostei de la Kanal D are probleme. Jador și-a pus toți fanii in cap dupa ce un fotograf a decis sa faca ceva bani de pe urma cantarețului. Jador și-a pus toți fanii in cap – 10 […] The…

- Viviana Sposub a parasit „Ferma” joi seara și și-a luat ramas bun de la George Burcea cu un sarut pasional, spre incantarea colegilor lor și a fanilor. Actorul a vorbit despre relația lor și a promis sa o caute cand va ajunge acasa. George Burcea și Viviana Sposub au oferit un moment emoționant in…

- Formeaza un cuplu de peste trei ani de zile, dar continua sa aiba o relație care se desfașoara departe de ochii lumii și a presei tabloide. Smiley, pe numele sau Andrei Tiberiu Maria, și Gina Pistol s-au prezentat pe Instagram într-o postura în care fanii și-ar dori sa-i vada mai des. Mult…

- Bianca Dragușanu a uimit din nou cu apariția sa. "Barbie de Romania" a facut furori pe Instagram, dar și la piscina unde și-a facut apariția intr-un costum de baie provocator. Insa fanilor de pe rețelele de socializare le-a atras atenția cu totul altceva