- Acum s-a aflat ce s-a intamplat intre Jador și Mario Fresh. Cantarețul de manele nu a mai ajuns la petrecerea organizata de Mario Fresh cu ocazia zilei sale de naștere, pentru ca a avut un concert in afara țarii. Ce se intampla acum cu Jador și Mario Fresh. Mulți au ramas muți de uimire Mario […] The…

- Polițiștii și procurorii DIICOT din Ploiești au facut, miercuri, șase percheziții la domiciliile unor persoane din Prahova și Braila, implicate in trafic de etnobotanice, 60 de persoane urmand sa fie duse la audieri.Din cercetarile polițiștilor și procurorilor DIICOT, incepand cu luna ianuarie…

- Un batran din Rebrișoara este anchetat de polițiști, pentru inșelaciune și uz de fals, dupa ce ar fi falsificat niște documente din care rezulta faptul ca era nevazator și are nevoie de insoțitor. Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud, s-au sesizat…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri dimineața, un conducator auto care conducea pe drumurile publice un autoturism fara placuțe de inmatriculare.”La data de 15 iulie a.c., in jurul orei 10.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat un conducator auto de 28 de ani, din…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in perioada 19 – 21 iunie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 460 de sancțiuni contravenționale. …

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de miercuri, o serie de controale in trafic in zona municipiului Dej.”La data de 17 iunie a.c., in intervalul orar 08.00 – 15.00, politistii din cadrul politiei municipiul Dej si cei ai Sectiei 5 politie Rurala au actionat pe linie rutiera, atat…

- Mario Fresh și iubita lui, Alexia Eram au avut parte de un incident neplacut in acest weekend, in timp ce se aflau la un club din Mamaia, impreuna cu alți amici. Artistul și prietenul lui, Jador, au fost atacați de mai mulți indivizi. Speriata, fiica Andreei Esca a sunat poliția.Mario Fresh și Lino…

- Conflictul a izbucnit, luni, dupa o sicanare in trafic inceputa in zona Colegiului National "Andrei Muresanu" din Dej. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un taximetrist se opreste in dreptul unui atelaj pentru a-i atrage atentia carutasului ca nu are voie sa circule…