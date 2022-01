Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a anunțat in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare ca se va muta definitiv din Romania. Cantarețul a declarat in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar și cand va pleca in Elveția.

- Viviana Sposub a anunțat ca este gravida. Participanta la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” a facut marele anunț in cadrul unui dialog cu Ilinca Vandici. Iubita lui George Burcea a raspuns categoric si n-a lasat loc de interpretari, primind si felicitarile celor aflati in platou. „Ești insarcinata?”,…

- In urma cu doua zile, Catalin Scarlatescu a plecat in vacanța alaturi de noua iubita. Acum, celebrul bucatar a facut dezvaluiri despre relația pe care o traiește de ceva timp. Prefera sa fie discret, sa nu iși expuna in public partenera. Juratul de la „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena…

- Zilele trecute, Liviu Varciu și-a alertat fanii de pe contul de socializare, dupa ce le-a spus ca se afla la spital. Acum, iubita artistului a facut primele declarații și a explicat ce s-a intamplat. Anda Calin, iubita sa, a marturisit care a fost motivul pentru care Liviu a ajuns din nou pe mana medicilor.…

- Kamara a facut primele declarații in scandalul pozelor incendiare cu Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, care au aruncat in aer showbizul romanesc in urma cu cateva zile. Cantaretul a dezvaluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc si ce tip de relatie au avut la cel moment. „Formatia mea avea...…

- Jador este unul dintre cei mai ravniți burlaci din lumea maneliștilor, insa artistul face destul de rar declarații despre viața lui amoroasa. Cantarețul a avut o relație cu Georgiana Elisei, insa acesta a menționat pe pagina sa personala de socializare ca au decis sa mearga pe drumuri diferite.

- Valentina Pelinel a ingrijorat publicul dupa ce a fost surprinsa in carje cu puțin timp in urma. Acum, soția lui Cristi Borcea dezvaluie ce i s-a intamplat, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata primele declarații ale vedetei!