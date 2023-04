Stiri pe aceeasi tema

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.

- Actorul Jamie Foxx a fost transportat de urgența la spital pentru o grava urgența medicala, potrivit unor informații. Fiica lui Jamie a declarat ca starul a suferit marți o „complicație medicala”, ceea ce i-a determinat pe membrii familiei ingrijorați sa se grabeasca la capataiul sau. Jamie Foxx a fost…

- In urma cu doar cateva zile, Adrian Minune a ajuns de urgența la spital. Dupa ce medicii i-au facut mai multe analize, au decis ca este bine sa fie internat. Intr-un mesaj postat pe Instagram, artistul spune cum se simte și cand urmeaza sa fie externat.

- Marinela Chelaru face primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, de pe patul de spital. Este internata de o saptamana, iar medicii i-au dat interzis la singurul lucru ce o facea fericita. Cum se simte actrița, dupa ce a chemat salvarea acasa.

- Ella Tina a ajuns in urma cu doar cateva zile la spital, insa bruneta nu a vorbit pana acum despre ce s-a intamplat cu exactitate și care a fost motivul pentru care a fost internata. Ei bine, in exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta spune acum de ce a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor.…

- In cursul zilei de azi au aparut informații potrivit carora Andrew Tate ar fi fost scos din arest și dus de urgența, la spital. Purtatorul de cuvant al milionarilor britanici a facut primele declarații despre acest subiect. Ce s-a intamplat, de fapt, cu fratele lui Tristan Tate, despre care se știe…

- Jador a trecut prin momente dificile, dupa ce i-au fost furați bani din contul bancar, fiind vorba despre o suma consistenta. Artistul a facut acum primele declarații exclusive la Antena Stars și a spus ce s-a rezolvat de cand s-a intamplat incidentul.