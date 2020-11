Stiri pe aceeasi tema

- S-au iubit nebuneste timp de patru ani, insa destinul nu i-a vrut impreuna. S-au despartit in 2008, desi toata lumea ii vedea casatoriti. Se pare ca intre Fuego si Ana Maria au existat probleme care s-au dovedit, in final, imposibil de rezolvat. Abia la 12 ani de la despartire, s-a aflat adevarul despre…

- Recent, una dintre cele mai tumultoase relații din showbizul autohton a ajuns la final. Dupa ce s-au iubit, certat și impacat timp de 12 ani, protagoniștii controversatei povești de iubire și-au spus adio. Fosta vedeta de la Ferma a concluzionat cu partenera ca e mai bine sa puna capat acestui cerc…

- Baiatul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, care de curand a devenit major, se iubește cu o romanca splendida. Mario Mutu a postat o imagine pe contul personal de Instagram in care iți strange iubita in brațe. Tanarul o saruta cu patos pe fata, mai mult o numește „Viața... The post Fiul lui Adrian…

- Sophie Ayad (51 de ani) este mama a doi dintre copiii lui Ion Țiriac, Karim (24 de ani) și Ioana (21 de ani). Jurnalista de origine egipteana, Sophie l-a cunoscut pe fostul tenisman roman la Munchen, in urma cu 28 de ani. La acea vreme, Țiriac desfașura deja afaceri importante in Germania. Sophie Ayad…

- Jador a marturisit ca exista totuși o femeie care il alina și pe care o s-o iubeasca toata viața. Cine este aceasta și cum a reușit sa-i puna capat manelistului? Cine este singura femeie pe care o iubește Jador? Jador a devenit cunoscut odata cu participarea la emisiunea Puterea Dragostei, deși și inainte…

- Situație uimitoare in randul noii femei din viața lui Brad Pitt! Tanara iubita a cunoscutului star este maritata. Detalii despre casnicia acesteia. Noua iubita a lui Brad Pitt este maritata Daca pana acum fanii fostului cuplu Pitt-Jolie credeau ca viața actorului a fost parca desprinsa din telenovele,…

- Telenovela din viața lui Marius Niculae continua cu un nou episod! Oana Marica a recurs la toate tertipurile feminine pentru a-l recaștiga pe fotbalist, insa el nici nu a vrut sa auda și și-a gasit o alta iubita. Intr-un top al celor mai ghinioniști barbați din showbiz-ul autohton, Marius Niculae ocupa,…

- Ana Maria Mocanu este o prezența pozitiva de fiecare data, insa iata de unde a primit toata aceasta stare de bine, dar și frumusețea. Vedeta a publicat o imagine emoționanta cu parinții sai!