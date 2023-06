Jador, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Care este dorința cea mare a manelistului: „Nu sunt pregătit” In urma cu mai bine de o saptamana Jador și-a șocat fanii, asta dupa ce a anunțat retragerea din muzica chiar pe rețelele sociale. Ei bine, la data de 14 iunie, manelistul s-a fotografiat de pe patul de spital, in timp ce purta oxigen, dar și perfuzii. Artistul a dat de ințeles ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca are nevoie de recuperare. Acum, in urma investigațiilor medicilor, cantarețul de muzica de petrecere și-a anunțat retragerea din cariera. Ce noi dezvaluiri a mai facut Jador, dar și cum se simte acum. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

