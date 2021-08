Declaratii de avere: Adrian Cionea, de la CT BUS detine bijuterii si ceasuri de 10.000 de euro

Adrian Romulus Cionea este director tehnic la CT BUS SA Detine un apartament si doua masini Mai are ceasuri si bijuterii, in valoare de 10.000 de euro Are mai multe conturi bancare deschise, cat si doua credite contractate… [citeste mai departe]