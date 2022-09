Stiri pe aceeasi tema

- Kamara, probleme la concertul caritabil pentru Leon, fiul sau. Celebrul artist din trupa AlbNegru spune ca a fost pacalit la unul dintre concertele care aveau ca scop strangerea unor sume de bani pentru micuț. Cantarețul susține ca banii s-au strans, dar nu au ajuns niciodata la el.

- Se pare ca Jador este o persoana sensibila, și deși este o vedeta, nu trece indiferent pe langa oamenii mai puțin norocoși din București. Acesta a publicat un videoclip pe Instagram, in care ii ofera bani unui cerșetor din oraș, care „pescuia” bani la propriu.

- Jean de la Craiova a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța și a raspuns celor mai incomode intrebari. Cantarețul a recunoscut in show-ul de la PRO TV ca i-a facut avansuri lui Ruby, dar și Oanei Radu. Artistul Jean de la Craiova a acceptat provocarea lui Catalin Maruța a participa la rubrica…

- Jador le-a transmis fanilor sai un mesaj special in care vorbește despre momentele cumplite pe care le-a petrecut chiar in propria casa, unde a fost lasat fara o buna parte din banii sai Cantarețul de manele a susținut ca acesta este la curent cu toate informațiilor și știe cine a dat buzna in casa…

- Moment de-a dreptul emoționant pentru Jador. Cantarețul a izbucnit in lacrimi la un concert, atunci cand a fost așteptat de public in fața scenei. Artistul nu a putut sa se mai abțina și a inceput sa planga de fericire cand a vazut cata lume il iubește.

- Jador este unul dintre cei mai indragiți și apreciați maneliști de la noi din țara, iar de aceasta data cantarețul și-a ingrijorat marea comunitate din mediul online, asta dupa ce artistul a marturisit ca ar vrea sa apeleze la un psihiatru. Iata mesajul pe care manelistul a facut public!

- Lupu Rednic, cunoscutut cantareț de muzica populara, a suferit astazi un accident rutier pe o strada din București. Cantarețul a intrat cu mașina de peste 100.000 de euro intr-un stalp, atunci cand a pierdut controlul volanului. Primele declarații ale artistului.