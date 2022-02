Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav e unul dintre cei mai ravniți barbați de la noi, iar acesta are mare succes in randul femeilor. Totuși, fostul soț al Biancai Dragușanu a recunoscut ca a mai calcat și stramb in relații, iar fara perdea a marturisit ca a și inșelat.

- Ministrul Sanatații vine cu vești excelente pentru romani. Intr-o perioada extrem de tensionata, Alexandru Rafila a transmis un anunț care ne da senzația ca facem pași considerabili catre luminița de la capatul tunelului. Astfel, profesorul a explicat ce surprize ne așteapta la finalul lunii și ce scenariu…

- Jador a fost la doar un pas de accident, cu cateva minute in urma, pe strazile din Capitala. Manelistul nu a mai rezistat și a rabufnit pe Instagram, povestind tot ce i s-a intamplat și facand cateva declarații destul de dure la adresa celui care i-a pus viața in pericol. Iata cum a reacționat manelistul!

- "Cu mare tristete si durere va informam despre decesul cantaretei si compozitoarei Elza Soares, la varsta de 91 de ani (...) in locuinta sa din Rio de Janeiro, din cauze naturale", se arata in comunicatul postat pe contul de Instagram al artistei, citat de Agerpres.Cu peste 30 de discuri la activ in…

- Neti Sandu a fost invitata la podcastul moderat de catre Horia Brenciu, unde și-a deschis inima și a facut cateva marturisiri neașteptate. Astrologul Pro TV este cunoscut de o țara intreaga datorita rubricii despre zodii pe care o prezinta la Știrile Pro TV. In ciuda faptului ca o vedem zilnic pe micile…

- Pe canalul video al lui Ion au aparut și o filmare realizata cu puțin timp inaintea ddecesului, in care barbatul pare sa fie in stare avansata de ebrietate.Ion Șmecherul a devenit cunoscut dupa ce a aparut pe canalul video al lui Culita Sterp, iar apoi clipurile in care era prezent ca "Ion Șmecherul"…

- Romanița Iovan a facut marturisiri dureroase in cadrul unui interviu pentru emisiunea „La Maruța”. Creatoarea de moda a vorbit despre Iulian, partenerul ei de viața, dar și despre moartea lui Adrian Iovan, fostul ei soț.Viața ei nu a fost deloc una ușoara. Romanița Iovan a trecut prin multe greutați,…

- Cuza a scos la iveala unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa, iar fara ocolișuri, in competiția Asia Express, concurentul a povestit pe indetele un moment care ii va ramane in minte toata viața. Mai exact, cu lacrimi in ochi, artistul și-a adus aminte de un moment din perioada liceului,…