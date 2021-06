Jador, mărturisiri despre viața amoroasă. "Am avut 6-7 iubite în paralel" Jador face dezvaluiri picante despre latura sa amoroasa. Faimosul manelist are un mare succes pe plan profesional, insa deși este adesea asaltat de femei, exista și mici secrete pe care a simțit nevoie sa le faca cunoscute pentru fanii sai. Ce a marturisit Jador despre viața sa amoroasa din trecut și in ce stadiu se afla acum. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

