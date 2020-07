Stiri pe aceeasi tema

- ■ cele mai multe lucrari sint cele de bransament la reteaua de gaz metan ■ exista si citeva lucrari de demolare a unor constructii, de realizare a unei hale de depozitare si a unui spatiu comercial ■ Pe site-ul Primariei Roman au fost publicate la inceputul acestei luni toate autorizatiile eliberate…

- O femeie in varsta de 36 de ani din județul Mureș și-a gasit sfarșitul chiar in locuința in care statea. Din cauza unei țigari aprinse, ea a adormit, iar locuința in care statea a izbucnit in flacari.

- In dupa amiaza zilei de luni, 4 mai, polițiștii din Blaj au fost sesizați de catre un barbat din Mediaș, județul Sibiu, cu privire la faptul ca este posibil ca mama sa, o femeie in varsta de 81 de ani, din Blaj, sa fi fost victima unei infracțiuni. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Cadavrul cunei femei de 87 de ani a fost gasit carbonizat, de pompierii militari, in casa sa din Blaj, in timp ce acestia interveneau, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese locuinta. Potrivit IPJ Alba, in aceasta dimineața a avut loc un incendiu la o locuința din Blaj. In…

- Plecarea, dar și sosirea pasarilor migratoare este un eveniment important care marcheaza trecerea de la un anotimp friguros la cel calduros și invers. Vezi ce pasari calatoare strabat mari distanțe pentru a-și cauta un climat favorabil și pentru a-și face cuib la noi in țara. Angela Petrescu, cercetator…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Oltenita au actionat cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, timp de doua ore si 40 de minute pentru lichidarea incendiului Potrivit primelor cercetari efectuate de catre pompierii militari la fata locului, se pare ca incendiul a fost provocat de…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Zalau au identificat, marti, 14 aprilie a.c., un adolescent de 14 ani, din judetul Salaj, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuinta, din comuna Mesesenii de Jos. Prejudiciul a fost recuperat. Cercetarile efectuate de politisti au stabilit ca adolescentul…

- Un medic rezident din București a dezvaluit situația șocanta prin care a trecut. Femeia a dezvaluit ca a fost data afara din apartamentul in care locuia, pe motiv ca „a inceput lupta pentru supraviețuire”.