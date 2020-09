Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca este ravnit de multe domnișoare, Jador nu alege pe oricine sa intre in viața lui. Cantarețul spune ca e foarte pretențios cand vine vorba despre iubite și este chiar impotriva operațiilor estetice!

- Viața de artist pare frumoasa, dar e și grea, iar asta o spune chiar și Jador. Cantarețul reușește uneori cu greu sa se trezeaza pentru anumite concerte, iar in episodul de astazi de la Antena Stars, cantarețul a fost trezit cu stingatorul!

- Jador face furori oriunde merge. Este talentat, are succes și este extrem de charismatic. Cantarețul este conștient ca aspectul fizic conteaza enorm in cariera sa, iar pentru asta face eforturi mari ca sa se mențina mereu la nivelul așteptarilor.

- "Am acceptat propunerea pe care mi-a facut-o Gabriela Firea din motivul cel mai simplu in politica și anume in ultima perioada am fost adesea in dezbaterea publica, in emisiuni de televiziune de radio sau de alta natura, exprimand opinii de-ale mele, sfaturi, am facut analize in legatura cu ce se…

- Jador este un nocoros, laudandu-se cu o locuința de fițe, dar și cu un dressing de mii de euro! Artistul nu are planuri mari doar pe plan muzical, ci și pe cel personal, caci vrea sa-și construiasca casa.

- Toți il știu pe Randi, insa puțini cunosc faptul ca celebrul cantareț mai are un fratele la fel de talentat care se afla insa in spatele succesului sau. In exclusivitate pentru Antena Stars, Randi și Alex au oferit un interviu din curtea casei lor!