- Gabi și Lena Enache demonstreaza ca sunt parinți responsabili in orice loc merg alaturi de baiețelul lor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro i-au surprins in timp ce se aflau la cumparaturi, iar copilul a fost mereu in atenția lor.

- Alin Oprea a uitat definitiv de dezamagirile din dragoste! Cantarețul este mai indragostit ca niciodata de Medana, femeia de care avea nevoie pentru a-și recapata ancrederea in iubirea adevarata. Artistul a marturisit ca nu ar mai divorța niciodata, indiferent de ce s-ar intampla in casnicie!

- Aventura ascunsa a lui Amza PelleaIn centrul vieții sale personale se afla o relație de dragoste neobișnuita, o aventura care a aprins scantei și a adus controverse. Ioana Pavelescu, o actrița de o frumusețe rapitoare și un talent remarcabil, a fost marea pasiune care l-a facut pe Amza Pellea sa depașeasca…

- Jador și noua lui iubita nu formeaza un cuplu de mult timp, dar manelistul este convins ca Oana Ciocan este femeia pe care și-o dorește langa el toata viața. De cand s-au afișat pentru impreuna și au confirmat, astfel, zvonurile despre relația lor, cantarețul nu ezita sa iși exprime dragostea pentru…

- Dupa o buna perioada in care nu s-a mai afișat cu o femeie, Jador a fost surprins in brațele Oanei Ciocan, noua lui iubita. Cantarețul recunoaște ca la inceput a supus-o unor „teste” sa vada daca legatura poate fi una de durata și stabila.

- Jador iubește din nou! Dupa luni intregi in care a suferit in urma desparțirii de Alexandra Dobbia, iata ca artistul și-a regasit liniștea in brațele altei femei! Cantareațul s-a afișat alaturi de noua cucerire, Oana Ciocan, in ipostaze romantice!

- Dupa aproape doua luni de victorii succesive, a venit randul Razboinicilor sa piarda jocul pentru Imunitate in fața Faimoșilor. In urma nominalizarilor a venit o eliminare previzibila la Survivor Romania All-Stars. Dupa doar cateva zile petrecute in jungla din Republica Dominicana, Oana Ciocan, iubita…

- Detaliile controversate despre desparțirea dintre Adi Istrate și fosta lui iubita au starnit in mulțime de discuții in showbiz-ul din Romania și au readus in fața fanilor declarații din trecut, la care nimeni nu se aștepta. Adi Istrate a recunoscut ca a inșelat-o pe Ariana cu Erika Isac!