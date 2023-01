Stiri pe aceeasi tema

- O noua achizitie pentru constanteanul Dorina Popa. Si....nu orice fel de achizitie Ci una care l a facut sa scoata multi bani din portofel. Este vorba despre un Lamborghini Huracan Acesta a costat nu mai mult de de 300.000 de euro, insa constanteanul a precizat ca a primit si o reducere de 10.000 de…

- In timp ce pe Bianca Dragușanu o duce in vacanțe exotice, Gabi Badalau platește o pensie alimentara de rușine celor doi baieți pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Sa spunem ca acești bani lui nu i-ar ajunge nici de un mic dejun in oraș cu iubita, la o carciuma in centru! Claudia Patrașcanu a marturisit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a vorbit despre relația cu Gabi Badalau, dar și cat de mult se implica afaceristul in creșterea celor doi copii. Artista a marturisit ca fostul soț platește o suma infima micuților.

- Jador se bucura de un succes colosal pe plan profesional, iar artistul nu se uita la bani atunci cand vine vorba de noi achiziții in viața lui. Cantarețul și-a cumparat un bolid de lux in valoare de peste 120.000 de euro și a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii cu bijuteria pe patru…

- Razvan Botezatu traiește de doi ani o relație discreta alaturi de un barbat pe care inca nu vrea sa-l prezinte fanilor. Fostul prezentator TV a spus și cum iși caștiga banii in prezent, dupa ce a renunțat la televiziune. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a vorbit despre relația…

- Dorian Popa a trecut prin clipe de panica astazi! Celebrul vlogger a oferit primele declarații despre dispozitivul pe care l-a gasit in ușa de la mașina, in exclusivitate pentru Antena Stars. A fost sau nu artistul urmarit? Iata ce a declarat.

- Brigitta a fost eliminata cu 6 puncte din sezonul 10 Chefi la cuțite, insa chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o salva cu o amuleta puternica. Aceasta a reprezentat pentru ea inca o șansa in show-ul culinar. Vedeta a facut cateva dezvaluiri din cadrul show-ului la Xtra NIght Show, emisiunea de…

- Cu toții știm ca Jador și Bogdan Mocanu se ințeleg de minune și se bucura de o relație de prietenie speciala. Fanii celor doi au fost ingrijorați atunci cand s-au certat. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a spus adevarul cu privire la ce s-a intamplat. De la ce a pornit totul, de fapt.