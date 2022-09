Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pare ca este foarte pregatita sa uite de Toni Iuruc. Sporitiva a a facut un gest care arata ca separarea dintre cei doi era inevitabila. Fanii acesteia sunt și acum surprinși dupa anunțul primit. Ea arata tuturor ca nu mai vrea sa pastreze nicio amintire cu barbatul care a facut-o pentru…

- Imagini șocante cu Radu Valcan, partenerul Adelei Popescu. Vedeta petrece urmatoarele saptamani in jungla dominicana, unde au loc filmarile pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Partenera acestuia va fi prezentatoare a reality show-ului, alaturi de Cabral. Ce a pațit Radu Valcan in Republica…

- Cunoscutul manelist trece prin momente destul de grele. Recent, a fost jefuit chiar de catre unul dintre tinerii pe care il considera un prieten cat se poate de apropiat. Manelistul a marturisit ca nu este vorba despre o suma care poate fi trecuta cu vederea și chiar a avut un mesaj pentru cel care…

- Jador le-a transmis fanilor sai un mesaj special in care vorbește despre momentele cumplite pe care le-a petrecut chiar in propria casa, unde a fost lasat fara o buna parte din banii sai Cantarețul de manele a susținut ca acesta este la curent cu toate informațiilor și știe cine a dat buzna in casa…

- Alexia și Mario Fresh au gesturi din ce in ce mai provocatoare in public! Absolventa recent a studiilor la University for the Creative Arts din Anglia, Alexia Eram a intrat intr-o binemeritata vacanța. Așa se face ca, recent, Alexia Eram și Mario Fresh au luat cu asalt cluburi. Recent, cei doi au postat…

- Irina Deaconescu și-a speriat fanii de-a binelea cu ultimele postari pe care le-a facut pe contul ei personal de Instagram, acolo unde are o comunitate impresionanta de urmaritori. Vloggerița le-a povestit fanilor tot ce i s-a intamplat, chiar cand se pregatea sa mearga la un eveniment, in Cluj.

- Jador este unul dintre cei mai apreciați maneliștii din Romania care inca de tanar a reușit sa bifeze succesul in cariera, insa nu s-a așteptat ca inca de pe bancile școlii el sa se bucure de așa ascensiune in cariera muzicala. Acesta a anunțat ca se reintoarce sa-și continue studiile.