Stiri pe aceeasi tema

- ”A fost o zi cu emotii, dar a meritat asteptarea! Comisiile ECON-BUDG tocmai ne-au acordat votul de incredere cu o majoritate covarsitoare pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta! Mandatul Parlamentului European a fost oficial adoptat cu 84 de voturi din 99, mergem la negocieri cu Consiliul si Comisia”,…

- Mihai Mironica, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a relatat un episod incredibil cu Gigi Becali, patronul FCSB. „M-a sunat la un moment dat Becali, in urma cu 20 de ani. Nu și-a repetat injuraturile. Acum, nu cred ca vrea sa-și mai aduca aminte de acele momente, vad ca…

- Fostul deputatul roman Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare in Romania, a fost surprins de catre activistul Vasile Costiuc cum se plimba nestingherit prin Chisinau.

- Naba Salem și Conchita Wurst de Romania, zis și „Dudu” au fost puși fața in fața, dupa scandalul monstru izbucnit in showbiz. Dupa o prietenie de mai mulți ani, au ajuns la jigniriși chiar bataie! Ce s-a intamplat? Totul a ieșit la suprafața in platoul emisiunii „Showbiz Report”, la Antena Stars.

- Asociatia victimelor incendiului din clubul Colectiv, Colectiv GTG 3010, afirma ca, la 5 ani de la tragedie, autoritatile statului roman nu au schimbat nimic si, mai mult, din cauza tergiversarilor din justitie, Cristian Popescu Piedone, condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare in Dosarul Colectiv,…

- Anamaria Prodan a fost casatorita cu Tiberiu Dumitrescu intre 1998 și 2007. "Eram divortata, nu stia nimeni, nici mama, numai eu si sotul meu si am vorbit amandoi ce e mai bine pentru fete. Sa le aducem in Romania (n.r. - cei doi erau stabiliti in SUA), la scoala americana si sa incepem o…

- Jador și-a pus de fiecare data sufletul pe tava in fața fanilor, indiferent de cat de intim ar fi fost subiectul abordat. Acum, artistul le-a dezvaluit acestora la ce varsta a avut parte de prima noapte de amor! Tu te așteptai la asta?