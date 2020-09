Stiri pe aceeasi tema

- Viața de artist pare frumoasa, dar e și grea, iar asta o spune chiar și Jador. Cantarețul reușește uneori cu greu sa se trezeaza pentru anumite concerte, iar in episodul de astazi de la Antena Stars, cantarețul a fost trezit cu stingatorul!

- Il vedeți mereu cu zambetul pe buze, dar nu mulți știu ca Jador a trecut de-a lungul vieții și prin momente grele. Framantat de ganduri, cantarețul avea un prieten special caruia i se confesa.

- In urma cu doua luni, Jador a luat bataie intr-un club de fițe din Mamaia. Cantarețul se distra cu gașca de prieteni, printre care se numarau Mario Fresh și iubita sa, fiica Andreei Esca. Cu toții au fost conduși la secția de poliție, in zorii dimineții, pentru a depune plangere. Se pare insa ca victimele…

- Numele lui Jador a devenit sonor odata cu participarea la show-ul matrimonial difuzat de Kanal D. Cantarețul de manele nu se limiteaza insa la aceasta experiența caci, de curand, a semnat contractul cu Antena 1. Artistul va putea fi vazut nu in una, ci in doua emisiuni. Mai multe detalii, in continuare.…

- Un nou trailer pentru lungmetrajul de animatie „Soul” al Disney si Pixar, pentru care si-a imprumutat vocea personajului principal actorul Jamie Foxx, a fost lansat sambata, potrivit news.ro.Trailerul de 1 minut arata o zi obisnuita din viata lui Joe, profesor de muzica la o scoala. „Muzica…

- Dupa scandalul de pe Litoral, in urma caruia Jador și Mario Fresh au fost batuți de patru indivizi cu o dorința de razbunare, cel mai șifonat pare sa fi fost Mario Fresh. Asta, deși, culmea, el ar fi incercat sa aplaneze conflictul.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica populara de la noi. Vedeta a primit in casa echipa Star Matinal și a oferit in exclusivitate un interviu de excepție de intreaga sa viața și cariera profesionala!