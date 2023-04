Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine in care apare cu perfuzia la mana. Tot ieri, artistul a fost cu Bogdan Mocanu de urgența la spital. Intr-o postare de pe Instagram, cantarețul a spus cum se simte și ce s-a intamplat, de fapt.

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.

- Cabral, marturisiri despre accidentul care i-a marcat viata. Puțini cunosc evenimentele dramatice prin care a trecut prezentatorul TV. Pasiunea pentru motoare a condus la trei incidente rutiere, dintre care ultimul a fost cel mai grav. Cabral, marturisiri despre accidentul care i-a marcat viata Cabral…

- Clipe dificile pentru cantarețul Adrian Minune. Manelistul a ajuns de urgența la spital, in urma cu doar cateva zile, acuzand anumite probleme de sanatate. Tatal artistei Karmen a fost supus unor analize medicale amanunțite. Cum se simte acum artistul și cand urmeaza sa fie externat. Adrian Minune,…

- Gabi Jugaru a fost luat cu salvarea dintr-o benzinarie și transportat de urgența la spital. Comediantul a trait clipe de groaza și a vorbit, in urma cu puțin timp, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre acest eveniment neplacut.

- Florin Dumitrescu s-a lasat așteptat de ieșeni la eveniment, pentru ca i s-a facut rau. Indragitul bucatar a ajuns in Unitatea de Primiri Urgențe din Iași chiar cu 10 minute inainte de prezentarea evenimentului! Chef Florin Dumitrescu a devenit cunoscut publicului larg in urma aparițiilor la show-urile…

- Au fost momente terifiante pentru indragita actrița. Soțul Ilenei Stana Ionescu a ajuns de urgența la spital. In varsta de 96 de ani, Andrei Ionescu a fost internat pentru cateva zile din pricina unor dureri cumplite. Soțul actriței Ileana Stana Ionescu a fost internat de urgența in spital Momente dificile…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a marturisit ca a ajuns de urgența la un spital din Brașov! Din ce motiv a avut nevoie vedeta de ingrijirile medicilor, dar și cum se simte in prezent. Ce interdicție a primit soția lui Dinu Maxer din partea specialiștilor.