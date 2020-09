Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca il vedeți mereu vesel și cu zambetul pe buze, Jador ascunde niște regrete dureroase. Cantarețul a facut niște marturisiri emoționante și a dezvaluit motivul pentru care nu și-a mai intalnit sora timp de 2 ani.

- Jador a reușit sa urce rapid in topul celor mai apreciați cantareți de la noi, dar odata cu succesul caștigat, acesta are parte și de oamenii care nu-i vor neaparat binele. Artistul și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-am spus despre problemele din ultima perioada!

- Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere, insa ca fiecare a inceput cu pași mici și el a inceput de jos. Cantarețul a marturisit ca și-a caștigat primii bani din muzica, dar iata ce și-a cumparat cu ei!

- Jador traiește o durere mare. Mama artistului este bolnava, motiv pentru care acesta sufera foarte mult. Cantarețul a marturisit ca uneori nici nu se poate concentra asupra carierei, deoarece sta mereu cu gandul la acest lucru.

- Acum este celebru atat in țara, cat și peste hotare, dar puțini sunt cei care știu cum arata Jador in perioada copilariei! Cantarețul s-a facut „remarcat” ca un „elev-problema”, motiv pentru care a și fost dat la un moment dat afara din școala.

- Politistul Marian Godina a facut cateva comentarii dupa conferinta de presa in care sefii Politiei Romane au incercat sa explice de ce s-au intalnit noaptea cu oameni din clanul Duduianu. Marian Godina a scris pe site-ul sau mai multe comentarii dupa conferinta de presa sustinuta de secretarul de stat…

- Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Respira adanc si uita de griji. Nu iti fie teama sa spui ce simti si lucreaza la crearea unei atmosfere frumoase, astfel incat petrecerea timpului alaturi de partenerul de cuplu sa nu se transforme intr-un cosmar. Daca esti singur, abordeaza…

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Sunt multe lucruri pe lista ta si este dificil sa te poti ocupa de toate odata. De aceea este neaparat necesar sa te concentrezi pe fiecare…