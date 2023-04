Stiri pe aceeasi tema

- Fanii se gandeau ca intre Andreea Balan și Jador s-ar fi aprins flacara iubirii, asta dupa ce au fost surprinși in ipostaze destul de apropiate impreuna. Care este relația dintre cei doi artiști, de fapt. Fosta concurenta de la America Express a dat carțile pe fața.

- Andreea Balan, primele declaratii despre relatia cu Jador, dupa ce vedetele au fost surprinse de paparazzi in ipostaze extrem de apropiate. In urma cu doar doua zile, ziarele mondene au facut publice imagini cu cei doi cantareți sarutandu-se patimaș de cateva ori. „Avem foarte multa treaba impreuna”,…

- Andreea Balan canta cu Jador. Cum suna piesa! VIDEO Andreea Balan a lansat ieri un nou single, intitulat „Cu inima ta”. Artista a realizat și o a doua versiune a piesei, o colaborare cu Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pe Andreea Balan și Jador pentru aceasta colaborare. In urma cu…

