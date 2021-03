Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a inceput noul sezon, caci jurații sunt din ce in ce mai surprinși de concurenții care vin. Managerul trupei Iris, Raluca Mihail, apariție de senzație la Chefi la cuțite! Incredibil cum a reacționat Sorin Bontea.

- Claudia Radu a demonstrat inca o data ca este plina de surprize! Dupa ce și-a emoționat admiratorii de pe rețelele de socializare cu fotografiile cu ea realizate in copilarie, fosta concurenta de la Chefi la cuțite și-a deschis din nou sufletul in fața lor și le-a dezvaluit cum arata una dintre cele…

- Fostul concurent de la „Chefi la Cuțite” demonstreaza ca este priceput la toate. Daca in concursul culinar ne-a demonstrat ca știe sa gateasca, fiind de meserie frizer, iata ca acum, Kani ne uimește din nou! Se lanseaza in muzica și nu cu orice piesa, ci una in care apare intr-o ipostaza total neașteptata.

- Roxana Blenche a fost una dintre cele mai indragite concurente din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Totuși, puțini știu cum arata tanara in urma cu trei ani, cand avea parul blond.

- Inca de la inceputul competiției, Kani s-a remarcat la Chefi la Cuțite prin preparatele delicioase, uimindu-i pe chefi cu talentele sale, chiar daca la baza concurentul este practic un frizer! Dar v-ati intrebat vreodata cum arata tanarul fara barba și tatuaje pe fața?

- Catalin Rizea este un bucatar iscusit! A demonstrat acest lucru, cu varf și indesat, in cadrul competiției „Chefi la cuțite”. Bucatele sale delicioase ajung cu siguranța și la inima soției sale, Adda. Cadourile insa, nu prea. Surpriza pe care a incercat sa i-o faca ultima data nu prea a avut succes.

- Surprizele se țin lanț in eidția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Concurenții dau ultima batalie culinara pe echipe, iar emoțiile sunt uriașe. Sorin Bontea a decis sa foloseasca o amuleta, pentru a-și ajuta concurenții.