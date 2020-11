Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a petrecut in localitatea musceleana Lerești, acolo unde, un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o conducta de gaze. CITEȘTE ȘI…Accident rutier intre un TIR, o autoutilitara și un autoturism, la Cateasca! O femeie a fost ranita! La fața locului…

- Un tanar din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut duminica seara pe DN1 Sibiu – Brașov (Fagaraș). Conducea o mașina cu care s-a rasturnat in afara șoselei. A fost ranita și o tanara de 17 ani, pasagera in autoturism. Potrivit IPJ Sibiu, in jurul orei 21.00, pe DN 1, km 266, in afara […]…

- Un accident rutier a avut loc sambata, intre o autoutilitara si o masina. Doi barbati au fost raniti.Salvatorii au fost solicitati sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe DN 22A intre localitatile Topolog si Saraiu, in care a fost implicat un…

- Un absolvent al Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, tanar polițist și șef de post intr-o comuna din Galați, a fost cel care, prin curaj și datorita unei bune pregatiri, a reușit sa salveze viața unui șofer implicat intr-un accident rutier petrecut chiar sub ochii sai.

- Un barbat in varsta de 65 de ani a ajuns la spital, joi, 15 octombrie, dupa ce a comis un accident rutier: a intrat cu masina intr-un stalp din curtea RAR. “In jurul orei 14:02, prin apel la 112, am fost inștiințati despre producerea unui accident rutier, in urma caruia un autoturism a intrat intr-un…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Catalin Bulf, a fost implicat duminica intr-un accident rutier. Mașina in care se afla demnitarul a fost lovita de un alt autoturism. In urma impactului, trei persoane au fost ranit și au fost transportate la spital. Secretarul de stat nu a fost ranit, scrie…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei Catalin Bulf a fost implicat intr-un accident rutier. Mașina in care se afla demnitarul ar fi fost lovita de un alt autoturism din trafic. Trei persoane aflate in acel autoturism au fost raniți și au ajuns la spital. In schimb, secretarul de stat s-a ales doar…

- Un deputat PMP a fost implicat intr-un accident rutier, in dimineața zilei de vineri, la Focșani. Politicianul a fost transportat la o unitate medicala. Un politician PMP, ranit intr-un accident de mașina Deputatul PMP Constantin Codreanu a fost ranit intr-un accident rutier, in Focșani. Incidentul…