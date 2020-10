Stiri pe aceeasi tema

- Jamie Oliver, in varsta de 43 de ani, a caștigat peste 272 de milioane de euro in 20 de ani petrecuți in lumina reflectoarelor. Soția lui, Jools, a publicat anterior imagini din viața lor personala, din vila lor estimata la aproxiamtiv 10 milioane de euro.

- Chrissy Teigen, soția lui John Legend, a ajuns de urgența la spital din cauza unei hemoragii puternice. Modelul, in varsta de 34 de ani, este insarcinata și in ultimele saptamani s-a confruntat cu diverse probleme legate de sarcina. Chrissy, care mai are doi copii facuți prin fertilizare in vitro, a…

- O femeie, mama a cinci copii, a fost ucisa cu bestialitate de propriul soț, un barbat in varsta de 47 de ani, care apoi s-a spanzurat, lasand copii orfani de parinți. Doi copii au ramas orfani dupa ce parinții lor au sfarșit tragic, noaptea trecuta, in localitatea Jimbolia, județul Timiș. Mariana Focșa…

- O ploiesteanca a povestit presei prin ce experienta trece in aceasta perioada, dupa ce sotul sau, in varsta de 35 de ani, a contractat virusul de la o prostituata. Femeia sustine ca si ea a iesit pozitiva la noul coronavirus. ”Buna ziua! Din motive pe care le veți intelege pe parcursul poveștii mele,…

- Jador cuceritorul a intrat din nou in acțiune! Celebrul cantareț a avut parte de o intalnire cu probleme, la ceas de seara. Artistul a mers acasa la o domnișoara, insa ceva l-a scos foarte tare din sarite. Iata despre ce este vorba!

- La data de 28 august a.c., in jurul orei 22.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in fata unei terase din zona Mamaia Sat, mai multe persoane s-au strans pentru a-l urmari pe Vali Vijelie.