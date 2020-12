Stiri pe aceeasi tema

- Acum este celebru datorita vocii sale, cu care a facut furori in lumea muzicii, insa daca nu facea bani din asta, Jador a marturisit la Antena Stars ce meserie ar fi ales sa practice. Artistul a luat pe toata lumea arin surprindere, caci nici vorba de vreo asemanare intre ceea ce visa și ceea ce face…

- Atunci cand ești vedeta vrei mai tot timpul sa arați cel mai bine, insa iata ca multe dintre vedetele noastre apeleaza la mici sau mari intervenții pentru modelarea trupului. Așa a facut și Jo, care in urma cu doar cateva ore a ieșit din cabinetul medicului estetician, dupa ce și-a marit buzele!

- Telespectatorii „Antena Stars” au avut parte de o surpriza placuta in aceasta seara, Jador dezvaluindu-le cum arata tatal sau. Așa cum ați putut vedea, daca ați urmarit emisiunea, cei doi seamana leit, mai ceva ca doua picaturi de apa. A acceptat sau nu acesta propunerea cantarețului de a se muta in…

- Botox-ul scade riscul de depresie cu 40%? Explicația medicului chirurg estetician Iancu Morad Specialiștii susțin ca tratamentul cu toxina botulinica (Botox) aduce nu doar beneficii estetice, ci și starii de echilibru psihic al pacienților. Botoxul atenueaza semnele de imbatranire, șterge ridurile fine…

- Jador a venit la Xtra Night Show și a vorbit despre noul sau reality show de pe Antena Stars și despre realitatea vieții sale, inclusiv despre unele secrete pe care nu mulți le știau pana acum. Atunci cand nu iși cumpara mașini și incalțaminte de 1500 de euro, se pare ca Jador e foarte generos cu familia…

- Jador a devenit rapid unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iar de acum are propriul lui reality show la Antena Stars. Cantarețul ”a dat din casa” in episodul de astazi și a marturisit ca atunci cand se afla in Turcia a furat un ceas!