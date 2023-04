Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Paște, cu doar doua saptamani, doi foști concurenți de la Mireasa pentru fiul meu au ajuns de urgența la spital cu fiul lor. Din cauza unor probleme de sanatate, baiețelul a trebuit sa stea internat, iar pentru cuplu nu a fost deloc o perioada ușoara sa-și vada fiul la perfuzii, pe un pat…

- Adrian Minune se confrunta cu dificultati in prezent, fiind internat in spital din cauza unor probleme de sanatate. Intreaga sa familie il sprijina in aceasta perioada dificila. Conform fanatik.ro, Adrian Minune a fost dus de urgenta la spitalul Ponderas, unde a fost supus unor investigatii medicale.…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Aceasta a strans o comunitate destul de mare pe rețelele sociale, acolo unde nu ezita sa le povesteasca fanilor ei cu ce iși ocupa timpul liber și chiar cand și unde susține evenimente. Insa, in urma cu puțin timp, chiar…

- Jorge le-a povestit fanilor ca familia sa trece prin momente dificile, dupa ce soția sa a ajuns de urgența la spital. Artistul le-a spus ca Ramona Prodea se confrunta cu probleme de sanatate și ca a avut nevoie de ajutorul medicilor.

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii, dupa ce le-a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate. Prezentatorul TV a povestit ca in ultimele zile nu s-a simțit prea bine și nu știe la ce remedii sa mai apeleze.

- Nicoleta Nuca este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, artista le-a marturisit urmaritorilor ei ca se confrunta cu…

- In mod normal, Oana Zavoranu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și discuta cu fanii ei de pe Instagram și Facebook despre tot ce se intampla in viața ei, insa in ultima perioada a lipsit, iar cu asta i-a ingrijorat pe fanii ei. Ei bine, acum vedeta a anunțat ca se confrunta cu probleme…

- Oana Moșneagu le-a marturisit fanilor de curand ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca a fost nevoita sa amane mai multe activitați, sperand ca, in cateva zile, se va simți mai bine, pentru a se putea ocupa de proiectele sale.