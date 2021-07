Jadon Sancho a semnat pe cinci sezoane cu Manchester United

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a respins o oferta a gruparii londoneze Chelsea pentru atacantul norvegian Erling Haaland, a anuntat joi Sky Sports. In afara de o suma importanta, Chelsea i-ar fi oferit la schimb lui Dortmund pe Tammy Abraham sau Callum Hudson-Odoi, dar echipa din…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a respins o oferta a gruparii londoneze Chelsea pentru atacantul norvegian Erling Haaland, a anuntat joi Sky Sports. In afara de o suma importanta, Chelsea i-ar fi oferit la schimb lui Dortmund pe Tammy Abraham sau Callum Hudson-Odoi, dar echipa…

- Clubul german Borussia Dortmund a confirmat joi transferul fotbalistului englez Jadon Sancho la Manchester United pentru suma de 85 de milioane de euro, transmite presa internationala. Intr-un comunicat, Dortmund a indicat ca a ajuns la un acord cu United, care va plati o "indemnizatie…

- Jadon Sancho va fi jucatorul celor de la Manchester United, informația fiind prezentata de jurnaliștii de la BBC. În schimbul internaționalului englez, trupa de pe Old Trafford va vira în conturile Borussiei Dortmund suma de 85 de milioane de euro. În vârsta de 21 de…

- Manchester United a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul lui Jadon Sancho (21 de ani), extrema dreapta din Anglia. Se face! Negocierile intre Manchester United și Borussia Dortmund, incepute in vara trecuta, s-au concretizat in cele din urma cu un acord. Renumitul jurnalist Fabrizio…

- Observatorul fotbalului european (CIES) a anunțat, luni, clasamentului bianual al celor mai mari valori de transferuri pentru jucatorii din cele mai puternice cinci campionate de pe continent. Primele locuri sunt dominate de jucatori din Premier League, iar Haaland și Mbappe nu se afla în top…

- Atacantul uruguayan al echipei Manchester United, Edinson Cavani, a semnat o prelungire a contractului cu inca un an cu gruparea de pe Old Trafford, a anuntat luni formatia din Premier League, scrie Reuters. Cavani a jucat in 35 de meciuri pentru Manchester United in toate competitiile de…

- Liverpool a anunțat pierderi uriașe de venituri înainte de impozitare. Mai mult de atât, clubul de pe Anfield ar putea ajunge la pierderi de 120 de milioane de lire sterline daca fanii nu se vor putea întoarce pe stadion. Liverpool a raportat o pierdere înainte de impozitare…