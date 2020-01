Jacopo Siperi, invitat special la pupitrul dirijoral in Aida lui Verdi, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 25 ianuarie 2020, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Aida" de Giuseppe Verdi.



Regia poarta semnatura lui Plamen Kartalov, scenografia a fost realizata de catre Viorica Petrovici, iar coregrafia de catre Francisc Valkay. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Jacopo Siperi, in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.



Spectacolul "Aida" de Giuseppe Verdi, pus in scena la Opera Nationala Bucuresti de catre regizorul bulgar Plamen Kartalov, aduce in fata publicului o poveste de dragoste exotica intr-un mod spectaculos,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

